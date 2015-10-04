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В эти минуты на трассе горит автобус: огромная пробка сковала движение

В эти минуты на трассе горит автобус: огромная пробка сковала движение

Источник фото: скрин видео @dps_vl

На трассе в эти минуты произошел пожар, сообщают «Вести:Приморье».  

На подъёме от Седанки в сторону города загорелся маршрутный автобус. Очевидцы говорят, стекла нагреваются у проезжающих мимо машин. На дороге огромная пробка. К месту происшествия устремились полиция и пожарные.

Случайные очевидцы происшествия своими силами пытались помочь водителю сбить пламя. Отмечают, что загорелся автобус 102-го маршрута. 

Детали возгорания уточняются, как и то, были ли пассажиры в салоне маршрутки в этот момент.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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