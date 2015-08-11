В автодоме от Уфы до Владивостока: молодая семья круто изменила свою жизнь

Супер увлекательное путешествие - автопробег Уфа - Омск - Новосибирск - Барнаул - Бийск - Белокуриха - Владивосток. Сейчас - стоянка в Белокурихе Алтайского края.

«Вести:Приморье» решили рассказать о молодой паре, которая решила круто изменить свою жизнь с путешествия по России в автодоме.

Невероятно, но факт. Молодая семейная пара Ахметовых из Уфы - Рустем и Галина отправились 1 октября 2020 года в длительное путешествие по всей России протяжённостью 7639 км. Причина - решили поменять местожительства и переехать из Уфы - столицы Башкортостана в далекий город Владивосток. Можно было лететь самолётом и в тот же день прилететь в пункт назначения. Или несколько дней на поезде. Так бы сделал почти каждый житель России.

Рустем и Галина - это оказалось родственные души. Они всегда ищут новое. Не останавливаются на достигнутом. Галина родилась в Приморском крае, в городе Уссурийске. Жила во Владивостоке. Но чего-то не хватало. Взяла, да и переехала в Тайланд.

Просто Рустем и Галина - люди особенные. Они всегда в поиске чего-то необычного. Активные, позитивные.

Представляете, Рустем Ахметов из Уфы пользовался заслуженным авторитетом на Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. Получал хорошую стабильную зарплату. Живи себе, да живи. Но бросить все и переехать в далекий Владивосток...

Рустем полетел на отдых и на свадьбу к друзьям в Таиланд. Оказалось, свадьба общих друзей. Представляете, улетел в далекий Таиланд и нашел там свою любовь. Свою Галину. Как говорят: «Любовь города берет». Галина переезжает в Уфу, чтобы проверить свои чувства. Поехали на Камское водохранилище. На необитаемый остров. Поняли окончательно и бесповоротно. Люди любят друг друга. И вот они вместе решили начать жизнь с чистого листа. Не побоялись пандемии, приняли решение переехать во Владивосток. Галя домой - на Родину. А Рустем впечатлился природой и энергетикой Приморского края.

Решение о переезде возникло 2 года назад. Тогда же было решено купить «автодом» и обкатать его в Грузии. Потом переоборудовали, усовершенствовали ходовую часть. Теперь «автодом» как внедорожник, готов к длительному путешествию по российским дорогам. Техника не подводит, и вот проехали уже 2413 км до Белокурихи Алтайского края. Потом Байкал, Забайкальский край, Иркутск, Красноярск, Чита, Хабаровск...

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]