Экс-директор ВМТП пытается оспорить своё увольнение в суде

Отправленный в отставку глава ПАО «ВМТП» Заирбек Юсупов подал иск в Арбитражный суд Приморского края о признании незаконным решение о своём увольнении, принятое наблюдательным советом компании. Суд вернул ему заявление, поскольку усмотрел в деле спор между работником и работодателем, а его по закону должен рассматривать районный суд, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

19 октября в Арбитражный суд Приморья поступило заявление от Заирбека Юсупова к ПАО «Владивостокский морской торговый порт». Бывший глава ВМТП просил признать недействительными почти все решения наблюдательного совета порта, принятые в протоколе № 11 от 30 сентября.

В судебном иске бывший гендиректор порта указал, что не согласен с шестью пунктами документа. Так, речь идёт про расторжение с ним трудового договора, назначение нового генерального директора Романа Кухарука, определение количественного состава и формирование правления ПАО «ВМТП». Не согласен Юсупов и с тем, что набсовет не утвердил финансово-хозяйственный план и не рассмотрел план аналогичного направления дочерних обществ на год вперёд, а также не утвердил бюджеты дочерних обществ и отказался инициировать судебное разбирательство между ПАО «ВМТП» и ПАО «ДВМП» по взысканию задолженности. По последнему пункту 20 октября на сайте порта опубликовали информацию, что речь идёт о 19,2 млрд рублей, cрок возврата которых истёк 7 октября, но причина и способ образования задолженности не раскрываются.

Исходя из заявленных требований, суд пришёл к выводу, что речь идёт о защите права истца непосредственно как работника, а не лица, входящего в состав органов управления компании. То есть экс-руководитель теперь частное лицо, а не представитель порта. Учитывая это, Заирбеку Юсупову вернули его заявление и разъяснили, что такие вопросы должны рассматриваться в суде общей юрисдикции, что отражено в определении суда от 20 октября.

В случае, если экс-руководитель вновь захочет оспорить своё увольнение, о чём он заявлял со сцены в порту во время выступления перед сотрудниками в начале октября, ему придётся обращаться в районные суды. По территориальности, вероятно, иск может быть подан во Фрунзенский районный суд, то есть по месту регистрации компании. Туда заявления от экс-главы ВМТП пока не поступало, сообщил помощник председателя районного суда.

Вскоре сетевое издание «Вгудок» опубликовало информацию от анонимного источника по анализу зарплат топ-менеджеров ВМТП (подлинность таблицы «Анализ зарплаты по сотрудникам» не подтверждена. — Прим. VL.ru).

«Совпадение фамилий из таблицы с реально существующими сотрудниками ВМТП позволяет сделать вывод, что речь идёт о жалованьи именно менеджеров порта, - пишет издание. - Из документа следует, что бывший гендиректор ВМТП Заирбек Юсупов за 9 месяцев текущего года получил более 40 млн рублей, или почти 4,5 млн рублей в месяц без учёта премий и бонусов. Ближайшие сподвижники Юсупова [...] директора юридического и производственного департаментов Гусейн Мухтаров и Хаджимурад Омаров заработали по 4 млн рублей и 2,4 млн рублей в месяц соответственно. Главный «безопасник» порта Юрий Ситников и единственная заместительница Юсупова Елена Шиповская радуются 2 млн рублей ежемесячно. Анонимный источник также отмечает, что «астрономические зарплаты были даже у «обычных сотрудников»: у начальника универсального терминала ВМТП Михаила Мухоедова — 1,1 млн рублей в месяц, у главного специалиста отдела подбора и развития персонала ВМТП Марии Дубининой — 330 тыс. рублей в месяц».

Отметим, что источник информации о зарплатах и подлинность представленных данных не подтверждены. Публикация таких данных может быть частью информационной борьбы, развернувшейся между двумя компаниями.

ПАО «ВМТП» входит в транспортную группу FESCO, головной компанией которой является ПАО «ДВМП». В FESCO уже не первый месяц разворачивается конфликт между акционерами. С одной стороны владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов (32,5% акций), арестованный в марте 2018 года по обвинению в создании преступного сообщества. С другой — группа акционеров, владеющих в сумме 33,9% FESCO. В начале октября также стало известно, что на фоне конфликта второй крупнейший акционер FESCO Марк Гарбер продал 23,8% бумаг.

30 сентября генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова отправили в отставку по решению наблюдательного совета. Уже 1 октября более 1000 докеров вышли на митинг в поддержку своего бывшего руководителя. 2 октября в должность генерального директора ВМТП вступил Роман Кухарук. Портовики в этот день организовали вторую акцию протеста. В субботу и воскресенье, 3-4 октября, массовых митингов не проводилось. А 5 октября на новом собрании работники закидали касками и напали на Аркадия Коростелёва и Романа Кухарука, что после обернулось уголовным делом о побоях. 6 октября Заирбек Юсупов впервые за дни протестов появился перед портовиками и заявил, что собирается восстанавливаться в должности через суд.

В FESCO проходящие митинги сочли самоуправством, а их организатором назвали самого Юсупова. В открытом обращении группа акционеров, контролирующая почти 34% акций, осудила действия уволенного гендиректора, назвав его «родственником господина Магомедова и его ставленником». Также группа заявила, что «всем этим действиям будет дана соответствующая юридическая оценка правоохранительными органами».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]