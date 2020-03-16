Женщина упала между перроном и вагоном на железнодорожной станции в Приморье

23 октября около 16.25 при посадке в электропоезд сообщением Кипарисово - Владивосток женщина упала между вагоном и перроном, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vdk_news.

По словам женщины, которая стала свидетельницей данного происшествия, два парня успели поднять женщину, и буквально через минуту поезд тронулся.

Женщина написала пост благодарности молодым людям в социальной сети.

"Не удивительно,что у нас можно упасть между вагоном и перроном. Особенно на Моргородке. Всегда там боюсь выходить, там просто пропасть между вагоном и перроном, расстояние огромное, особенно для детей", поделилась своим опытом жительница Владивостока.

"Господи, люди, я вообще не понимаю, как так можно строить. Сама упала два месяца назад. Через месяц начались боли в спине. Не дай бог никому. Сейчас все хорошо, выздоровела, - поделилась своей историей другая женщиа. - Неужели нельзя что-то придумать, ещё одну ступеньку, которая бы опускалась и поднималась. Никому нет до этого дела, а жаль... Парни, респект вам молодцы".

"Ох, опасно... Молодцы ребята, что не побоялись помочь!", "В каждом вагоне есть волшебная кнопочка "связь с машинистом"... Помимо этого машинист даже двери не закроет, пока не убедится, что все в порядке", - комментируют пост пользовакели соцсети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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