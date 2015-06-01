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Шлагбаум выкинул фортель на железнодорожном переезде в Приморье

Шлагбаум выкинул фортель на железнодорожном переезде в Приморье

Источник фото: Скрин видео

На железнодорожном переезде в районе села Михайловка Приморского края не сработали шлагбаум и звуковой сигнал о приближении железнодорожного состава, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vdk. Это видно на кадрах видео, опубликованного в социальной сети.

К счастью водитель заметил мигающий сигнал светофора и успел остановить автомобиль. Иначе могла случиться беда. 

 

Видео - dps_vdk


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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