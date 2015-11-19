Встречу с тигром приморцы запечатлели на видео

Приморцы повстречали амурского тигра в районе села Светлогорье в Пожарском районе Приморского края, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на amurtigercenter.

Как сообщил автор видеоролика, опубликованного в социальной сети, оно было снято 21 октября.

На кадрах тигр с чувством собственного достоинства сидит в кустах и не собирается убегать.

"В любой непонятной ситуации делай вид, что так и задумано! Именно так поступил этот тигр, продемонстрировав завидную выдержку. Скорее всего хищника застали врасплох после длительного и энергозатратного перехода, поэтому торопиться и уходить в лес ему было просто лень. Он остался попозировать. Да и вообще, с чего бы ему уходить? Он у себя дома!", - комментирует видео amurtigercenter.

Видео - amurtigercenter.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]