Авиакомпании в Приморье переходят на зимнее расписание

Авиакомпании, выполняющие рейсы по маршрутам внутри Приморья, перешли на зимнее расписание. Изменения будут действовать с 25 октября до 27 марта, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, внутрикраевые социально значимые рейсы в Приморье в зимнем расписании представлены следующими направлениями:

– из Владивостока в Дальнереченск – два раза в неделю;

– в Дальнегорск – ежедневно;

– в Преображение – пять раз в неделю;

– в Кавалерово – ежедневно;

– в Пластун – два раза в неделю;

– в Терней – ежедневно.

– из Тернея в Светлую – четыре раза в неделю, Единку – один раз в неделю, Амгу –один раз в неделю;

– из Дальнереченска в Восток – один раз в неделю;

– Терней – Малая Кема – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Единка – Агзу и обратно – один раз в неделю по вторникам;

– Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка и обратно – один раз в неделю по четвергам.

«Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена авиабилетов остается доступной для населения. Так, самый дешевый билет – 1580 рублей на рейс Владивосток–Преображение, самый дорогой – 2680 рублей по маршруту Владивосток–Терней. Стоимость авиабилетов соизмерима со стоимостью билетов на автобусы, но такой вид перевозок, безусловно, менее затратный по времени», – подчеркнули в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]