Новости Общество
Сегодня, 16:17

Этот праздник будет последним нерабочим днем в этом году

Этот праздник будет последним нерабочим днем в этом году

Последний нерабочий праздничный день в 2020 году ожидает жителей России уже на следующей неделе, сообщают «Вести:Приморье»

Так, в среду, 4 ноября граждане будут отмечать в День народного единства. Согласно Трудовому кодексу, в стране этот день является праздничным нерабочим днем.

Отметим, этот день никак не должен «ударить» по карману. Так как в кодексе отмечается праздничный день не должен отражаться на заработной плате граждан, получающим должностной оклад.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» уточняли, как будем отдыхать в 2021 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме