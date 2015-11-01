Этот праздник будет последним нерабочим днем в этом году

Последний нерабочий праздничный день в 2020 году ожидает жителей России уже на следующей неделе, сообщают «Вести:Приморье»

Так, в среду, 4 ноября граждане будут отмечать в День народного единства. Согласно Трудовому кодексу, в стране этот день является праздничным нерабочим днем.

Отметим, этот день никак не должен «ударить» по карману. Так как в кодексе отмечается праздничный день не должен отражаться на заработной плате граждан, получающим должностной оклад.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» уточняли, как будем отдыхать в 2021 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]