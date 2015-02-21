ДТП с участием полицейских сковало движение перед Некрасовским путепроводом

Полицейская машина врезалась в "Мерседес" во Владивостоке. ДТП случилось перед Некрасовским путепровдом. В результате от "Зари" по направлению в город мгновенно выросла мощная пробка, - сообщает "Вести: Приморье".

Три полицейских машины, в том числе автозака, на месте ДТП вызвали бурное обсуждение в социальной сети. Пользователи терялись в догадках, что же произошло:

"Опять какой нибудь Беспалов сбежал?", "Почему автозак стоит против шерсти?", "Видимо кого-то этапировали в бобике, из-за ДТП пришлось вызывать автозак, чтобы пересадку сделать, а стоит "против шерсти" потому, что дверь у автозака и у бобика справа. А иначе нельзя, вдруг спланированный побег!?".

По сообщению очевидцев, в настоящее время движение на данной участке дороги уже нормализовалось.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru