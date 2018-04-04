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Более 150 управляющих компаний из Приморья наказаны за плохую санобработку подъездов

Более 150 управляющих компаний из Приморья наказаны за плохую санобработку подъездов

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

За неудовлетворительную санитарную обработку мест общего пользования в жилых домах наказано 158 приморских «управляек» и ТСЖ. Сумма штрафов составила более 1,3 миллиона рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как рассказала заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, в крае с мая этого года проверено 21828 подъездовжилых домов.

«Сотрудники госжилинспекции проводят рейды по соблюдению обслуживающими организациями правил уборки, содержания и дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов. На сегодняшний день выявлено более 3200 нарушений, составлено 504 протокола, из них 431 направлен в суды. 158 управляющих компаний и товариществ собственников жилья наказаны, сумма штрафов превысила 1,3 миллиона рублей», – уточнила зампред.

По словам Елены Пархоменко, специалисты смотрят не только как обрабатываются подъезды и лестничные клетки, но и чем – все средства дезинфекции должны соответствовать сантребованиям.

«Штрафуются уже злостные нарушители, которые не отреагировали на предупреждения, предписания об устранении замечаний, игнорировали обращения и жалобы жильцов», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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