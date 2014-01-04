Житель Владивостока спас цаплю

29 октября бывший морпех и военный лесник Руслан Дочинец спас цаплю, которая застряла в резервуаре с водой и мазутом на территории заброшенного военного склада во Владивостоке. Мужчина вызволил птицу и приютил до тех пор, пока её не заберут орнитологи, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

«Я работаю в направлении развития музея Владивостокская крепость. Мне сообщили, что на Дальхимпроме есть заброшенная территория с бывшей электростанцией. Ранее я думал, что это конюшня, ну и решил сходить, осмотреть место, удостовериться. Когда добрался туда, услышал, что кто-то рядом курлычет. Обернулся, увидел резервуар с водой, а там журавль сидит», – рассказал Руслан Васильевич.

Как потом уточнили орнитологи, это была цапля.

По словам мужчины, резервуар расположен на территории заброшенного военного склада ГСМ. Птица находилась в хранилище с грязной водой и выбраться самостоятельно не могла, так как крылья были измазаны нефтепродуктами.

Руслан Дочинец съездил за лестницей, веревкой и гидрокостюмом. Вернувшись, он забрался в резервуар и вызволил беспомощную цаплю.

Лесник предполагает, что она полезла в воду за лягушками и просидела в резервуаре не меньше недели, так как была очень истощена. Мужчина на время отвез птицу к себе домой, чтобы накормить и дождаться орнитологов.

Как выяснилось, у Руслана уже есть опыт спасения птиц и животных. Однажды он спас сову, которую заклевали вороны, и вытащил из ямы лису в районе форта № 3.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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