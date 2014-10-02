Отказаться от установки «умных» счетчиков призывают граждан

Представители энергосбытовых компаний призвали отказаться от поголовной установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. По их мнению, это приведет к слишком большим расходам. Предложения по изменению законодательства уже направлены в Госдуму, сообщают «Вести:Приморье».

«Стоимость этой программы в части многоквартирных домов, по самым скромным оценкам, составляет от 630 млрд до 1,1 трлн рублей», — цитируют «Известия» начальника департамента развития розничного рынка и сетей ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерия Жихарева.

Чтобы снизить затраты, бизнес предложил следовать такому принципу: если менять приборы в доме, то либо все на «умные», либо полностью отказаться от дорогого оборудования. В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний подчеркнули, что поголовная установка таких приборов совершенно невыгодна, а издержки куда выше экономии. Депутаты рассмотрят предложения бизнеса и направят их в профильные ведомства, отмечает ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]