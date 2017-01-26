Новости Общество Происшествия
Сегодня, 16:44

Военные перекрыли проезд к жилым домам в гарнизоне в Приморье

Военные перекрыли проезд к жилым домам в гарнизоне в Приморье

Источник фото: @dpscontrol

В паблике dpscontrol жители поселка забили тревогу. Они рассказали о ситуации, которая не устраивает жителей домов, сообщают «Вести:Приморье».

«Здравствуйте, можно придать огласку Сложившуюся в военном гарнизоне с. Монастырище (пгт. Сибирцево) по приказу командира войсковой части 16871. Ежедневно закрывается кпп на въезд /выезд Перекрыли проезд бетонными блоками. 8 домов остались без доступа проехать до них на машине, магазины лишись возможности подвоза продуктов прям к магазину. Скорая и пожарная могут проехать к этим домам в объезд (дорога в огромных ямах, занимает около 15 мин.) может огласка поможет решить нашу проблему... Впереди зима, много у кого грудные дети.».

Действительно, вопрос с проездом спецмашин волнует граждан округа. В ситуации, в которой оказались жителей домов, должны разбираться компетентные органы. Надеемся, что они дадут ответы на вопрос и ситуация разрешится.

В комментариях отметили, «Гарнизон видимо закрытого типа», «В штаб 5ой армии обратитесь ,в Уссурийске, пусть разьяснят».

Орфография и пунктуация автора сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме