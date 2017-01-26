Военные перекрыли проезд к жилым домам в гарнизоне в Приморье

В паблике dpscontrol жители поселка забили тревогу. Они рассказали о ситуации, которая не устраивает жителей домов, сообщают «Вести:Приморье».

«Здравствуйте, можно придать огласку Сложившуюся в военном гарнизоне с. Монастырище (пгт. Сибирцево) по приказу командира войсковой части 16871. Ежедневно закрывается кпп на въезд /выезд Перекрыли проезд бетонными блоками. 8 домов остались без доступа проехать до них на машине, магазины лишись возможности подвоза продуктов прям к магазину. Скорая и пожарная могут проехать к этим домам в объезд (дорога в огромных ямах, занимает около 15 мин.) может огласка поможет решить нашу проблему... Впереди зима, много у кого грудные дети.».

Действительно, вопрос с проездом спецмашин волнует граждан округа. В ситуации, в которой оказались жителей домов, должны разбираться компетентные органы. Надеемся, что они дадут ответы на вопрос и ситуация разрешится.

В комментариях отметили, «Гарнизон видимо закрытого типа», «В штаб 5ой армии обратитесь ,в Уссурийске, пусть разьяснят».

Орфография и пунктуация автора сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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