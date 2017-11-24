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Столкновение на трассе: одна из машин превратилась в «гармошку»
На объездной трассе в Уссурийске два водителя стали участниками сильнейшего столкновения, сообщают «Вести:Приморье».
На кадрах видео, опубликованном в одном из пабликов, автор уточнил, столкновение влобовую. Видно, машины от сильнейшего удара раскидало по разные стороны трассы. Одна улетела в кювет, перед у машины превратился в гармошку. Вторая перевернулась.
На место происшествия прибыли спецслужбы. Детали аварии уточняются.
Отметим, один из очевидцев уточнил, столкновение не влобовую, «Не лобовое! С обочины на разворот дед пошёл, а там автобус! Не убедился в безопастности манёвра на такой трассе!».
«Не удивительно. Там обгоняют всегда третьим рядом».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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