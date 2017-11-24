Столкновение на трассе: одна из машин превратилась в «гармошку»

На объездной трассе в Уссурийске два водителя стали участниками сильнейшего столкновения, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видео, опубликованном в одном из пабликов, автор уточнил, столкновение влобовую. Видно, машины от сильнейшего удара раскидало по разные стороны трассы. Одна улетела в кювет, перед у машины превратился в гармошку. Вторая перевернулась.

На место происшествия прибыли спецслужбы. Детали аварии уточняются.

Отметим, один из очевидцев уточнил, столкновение не влобовую, «Не лобовое! С обочины на разворот дед пошёл, а там автобус! Не убедился в безопастности манёвра на такой трассе!».

«Не удивительно. Там обгоняют всегда третьим рядом».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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