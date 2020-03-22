Больные COVID сидят в очереди часами в кромешной тьме в больнице Владивостока (видео)

Об ужасах приема в больнице Владивостока рассказала пользователь в instagram, сообщают «Вести:Приморье».

Девушка сняла видео, на котором показывает, как заходя в медучреждение, она попадает в кромешную темноту. Проходя по коридору, пациентка пытается найти нужный ей кабинет. Автор утверждает, что в коридоре в темноте ожидают очереди другие пациенты. Однако на кадрах видно, что в коридоре у других кабинетов тоже находятся люди, причем, свет есть.

Так стоит ли поднимать панику. Ведь может случиться и так, что свет отключился из-за аварии, которую в тот момент устраняли.

В комментариях отметили, не стоит паниковать. Многие, кто наблюдается в этом поликлинике утверждают, условия соблюдаются. Все в порядке.

«Это не больница, а поликлиника рыбаков (ул. Интернациональная, 56). НЕ один кабинет работает на всю больницу, а инфекционный бокс оборудован с отдельным входом. Чтобы такие ... не шатались по всей поликлинике и не заражали других людей. Отсутствие света - возможно лампочка перегорела, поменять ещё не успели и автор в этот момент там появилась. В прокуратуру надо было звонить, в Минздрав и жаловаться, что лечение не назначено, быстро б назначили. Или только на видеосъемку умишка хватило?», «Все в масках сидят», «А чего это дамочка с положительным тестом по улице ходит, и судя по голосу даже без маски, ибо голос в маске немного изменяется», «Ну что триндеть ! У мужа на работе заболел напарник .Мужа на больничный , на следующий день кровь приехали взяли , и все без паники . Пришёл анализ отрицательно , позвонили приезжайте за больничным . Все , все спокойны , все довольны», «Да ладно. Я тоже там наблюдают, вызывала врача с температурой 39,приехала через час,выписала лекарства,на следующий день приехали и взяли прям дома анализ на ковид, бесплатно», «Это там где принимают с температурой?.С обычного входа все нормально, позавчера была.», пишут в комментариях.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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