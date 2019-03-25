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Гоша Куценко, который дважды переболел COVID, обратился к россиянам

Гоша Куценко, который дважды переболел COVID, обратился к россиянам

Источник фото: pixabay.com

Актер Гоша Куценко, дважды заразившийся коронавирусной инфекцией, дал рекомендации россиянам, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

"Десять дней пролежав в больнице, в стационаре, насмотревшись на все, поднабрав информации, я понял, что маска — это очень важный атрибут", — сказал артист в интервью одному из телеканалов.

Куценко также добавил, что, помимо ношения маски, нужно соблюдать социальную дистанцию, и назвал это "самой лучшей рекомендацией".

Актер рассказал, что первый раз антитела к коронавирусу нашли у него весной. Тогда он не заметил у себя симптомов болезни. Второй раз, по словам Куценко, "было уже посерьезнее".

"Я так и не понял, где получил эту дозу. В общей сложности три недели я болел", — отметил артист.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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