Пассажиры отвоевывают остановку у владельцев придорожного кафе во Владивостоке

В затруднительной ситуации оказались владивостокцы, проживающие в районе остановки "Зеленый остров". Дело в том, что основочный пункт никак не отмечен, а рядом расположено придорожное кафе. Возле него паркуют свои автомобили владельцы кафе, а пассажирам стало негде ожидать ближайшего автобуса, - сообщает "Вести: Приморье".

"Много лет существует остановка автобусов "Зелёный остров", что между "Диомидом" и "Радиоприбором", но знака нет, что остановка. Пассажирам приходится отвоёвывать территорию остановки у приехавших в кафе автовладельцев", - сообщил житель Владивостока на Whatsapp редакции "Вести: Приморье", подкрепив слова фото- и видеоматериалами.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]