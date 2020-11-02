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Пассажиры отвоевывают остановку у владельцев придорожного кафе во Владивостоке

Пассажиры отвоевывают остановку у владельцев придорожного кафе во Владивостоке

Источник фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

В затруднительной ситуации оказались владивостокцы, проживающие в районе остановки "Зеленый остров". Дело в том, что основочный пункт никак не отмечен, а рядом расположено придорожное кафе. Возле него паркуют свои автомобили владельцы кафе, а пассажирам стало негде ожидать ближайшего автобуса, - сообщает "Вести: Приморье".

"Много лет существует остановка автобусов "Зелёный остров", что между "Диомидом" и "Радиоприбором", но знака нет, что остановка. Пассажирам приходится отвоёвывать территорию остановки у приехавших в кафе автовладельцев", - сообщил житель Владивостока на Whatsapp редакции "Вести: Приморье", подкрепив слова фото- и видеоматериалами.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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