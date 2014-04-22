Мужчина с пистолетом и в маске ворвался в офис микрофинансовой организации во Владивостоке

Сотрудники полиции ищут мужчину, совершившего разбойное нападение на офис организации по выдаче микрозаймов. Угрожая сотруднице заведения пистолетом, налётчик похитил деньги компании и скрылся с места происшествия.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, нападение произошло вечером в конце октября на Океанском проспекте. Вооружённый пистолетом преступник с медицинской маской на лице ворвался в офис микрофинансовой организации.

Угрожая расправой сотруднице фирмы, мужчина потребовал передать ему все деньги из кассы. Когда девушка отдала ему 30 тысяч рублей, налётчик скрылся с места происшествия. Пострадавшая сообщила о нападении в полицию.

Стражи порядка просмотрели камеры наблюдения и приступили к установлению личности подозреваемого. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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