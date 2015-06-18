В Приморье придумали, как спасти Пидан от нашествия туристов

Новую особо охраняемую природную территорию создают на территориях Шкотовского и Партизанского муниципальных районов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, знаменитые природные достопримечательности Приморского края, такие как гора Ливадийская, также известная, как Пидан, хребет Лозовый, он же Чандолаз, Смольные водопады и Екатериновские пещеры войдут в состав природного парка «Южно-Приморский».

Новая ООПТ создается в рамках реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия» национального проекта «Экология».

Природный парк будет состоять из трех участков: Анисимовского, включающего северный склон хребта; Ливадийского (Пидан) с верхней частью южного склона; Лозового, включающего одноименный хребет (Чандалаз) и Екатериновского комплекса.

Общая площадь парка составит около 20 тысяч гектаров, в его границах планируется определение пяти зон: зоны заповедного режима площадью 1482 гектара, зоны заказного режима площадью 5346 гектаров, зоны познавательного туризма в 12184 гектара, зоны интенсивного рекреационного пользования площадью 867 гектаров и зоны историко-культурного наследия площадью в 108 гектаров.

«Природный парк создается на землях лесного фонда и иных землях. Для этого не требуется изъятие ни земельных участков, используемых для общегосударственных нужд, ни участков у пользователей, владельцев и собственников. Проект подразумевает определенную рекреационную нагрузку – сохранение уникальных природных комплексов, развитие существующих экологических троп к природным объектам – горам Ливадийская и Литовка, Смольным водопадам, хребту Лозовый и Екатериновским пещерам, а также создание новых туристических и инфраструктурных объектов», – пояснили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что для данной территории характерно присутствие наибольшего количества редких и исчезающих биологических видов по сравнению с любыми другими регионами России. Здесь произрастает 69 редких и нуждающихся в охране видов сосудистых растений, том числе тис остроконечный, заманиха; встречается около 200 видов птиц, в том числе 11 редких и исчезающих видов – осоед, ястребиный сыч и другие; обитает более 50 редких и исчезающих видов насекомых. На территории будущего природного парка обитает около 30 видов млекопитающих, включая занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в том числе амурский тигр.

«При планировании природного парка мы постарались в наименьшей степени ограничить возможности населения в плане природопользования на этой территории. Так, зона заповедного режима, где запрещается любая рекреационная и хозяйственная деятельность, составляет всего около 8% площади будущей ООПТ. В зоне заказного режима, которая составит около четверти площади парка, ограничивается хозяйственная и регламентируется рекреационная деятельность», – рассказал заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира – начальник управления охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

Проект постановления о создании природного парка «Южно-Приморский» размещен на региональном портале оценки регулирующего воздействия правовых актов и их проектов. Все заинтересованные лица приглашаются к его обсуждению.

Все мнения будут учтены при доработке проекта постановления о создании природного парка – отметил заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]