Новые запреты и штрафы ожидают собственников квартир с 2021 года

Очень часто граждане считают, что в собственной квартире можно делать все, что хочешь. Но это совсем не так. Правила нужно соблюдать, так как их несоблюдение, даже по причине незнания, может привести к реальному штрафу. С 2021 года правила станут более строгими, а количество требований к собственникам увеличится, сообщают «Вести:Приморье».

Так, постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» вступает в силу с 01.01.2021.

До 2027 года всем придется соблюдать данный документ. При несоблюдении граждан могут привлечь к ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ и штрафу в 5 тыс. рублей.

Отметим, статьей 219 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель людей, которые являются наиболее тяжкими последствиями несоблюдения указанных правил.

Напомним, на сегодняшний день на чердаках многоквартирных домов, а также на технических этажах собственникам жилья не разрешается хранить мебель.

После вступления с силу постановления, хранить вещи запретят в подвалах и на цокольном этаже. Иначе - штраф.

Любой источник открытого огня в квартире или на балконе также будет рассматриваться как нарушение.

Решетки на окнах подвальных помещений должны быть открывающимися. Также эксперты говорят о том, что противопожарные службы могут обратить внимание на решетках, которые граждане устанавливают на окнах. Обычно так делают жители первых, вторых этажей.

В 2021 году введут запрет на использование любых газовых приборов, включая и кухонные плиты. Но в том случае, если не прошли ежегодное техническое обслуживание. В противном случае гражданин может быть оштрафован лишь за то, что он ею пользуется.

На встраиваемую технику не будет распространяться требование запрета по размещению, такого как - соблюдение расстояния не менее 20 см между газовыми приборами и мебелью.

Еще один запрет, с которым должны ознакомиться жильцы многоквартирного дома, - это парковка.

С нового года вводят запрет на парковку автомобиля рядом с домом, при условии, что машина перекрывает место вывода на фасад патрубков для пожарной техники или автомобиль стоит на крышке колодца пожарного гидранта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]