Жители острова оказались отрезаны от Владивостока

О плачевной ситуации с транспортным сообщением рассказала жительница острова Рейнеке, сообщают «Вести:Приморье».

С коллективным обращением граждане обратились к главе города. В письме они отмечали, что администрация Владивостока не подтвердила продление рейсов судном «Москва». Людям предложили новое расписание, которое будет действовать на судне «Влад-Регул».

Однако жители острова Рейнеке утверждают, данное судно не в состоянии справиться с большим количеством пассажиров. Во-первых, ввиду ограниченного количества мест для пассажиров. Вторая причина - технические особенности характеристик судна. Приморцы просят решить проблему паромного сообщения от города до острова Рейнеке.

«Жительница острова Рейнеке. Просим Вас вмешаться в ситуацию и помочь нам, так как в очередной раз, мы жители острова остались без нормального транспортного сообщения с городом Владивостоком, нам непонятно чем наш остров отличается от других островов», пишет один из авторов обращения.

«Ну как то не хорошо оставлять людей без возможности выбраться с острова, уж поддержала бы администрация жителей, а то даже не прилично.», «Спасибо», «Они вас не хочут, у вас интересно свет также только утром немножко и вечером? Или ситуация улучшилась?», отметили в комментариях.

Орфография и пунктуация в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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