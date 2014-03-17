В аэропорту Владивостока открылась фотовыставка ко Дню народного единства

Фотовыставка «Россия. Полет через века» развернулась в международном аэропорту Владивостока. 42 работы профессиональных фотографов и любителей призваны познакомить посетителей с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия регионов РФ, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Авторы выставки предлагают зрителям совершить увлекательное фотопутешествие по всей России и увидеть с высоты птичьего полета завораживающие российские пейзажи.

«Прежде всего, задумка организаторов – показать многогранность, сплоченность российского народа, особенность нашей культуры. Только в Приморье проживают 158 народностей во взаимоуважении друг с другом, каждый со своими традициями, обычаями», – подчеркнула директор департамента внутренней политики края Ольга Ивченко.

Выставка для всех желающих открыта до декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]