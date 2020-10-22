За последние сутки, по данным на 4 ноября, в России выявлен 19 768 заболевший инфекцией COVID-19, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом уточняет «Стопкоронавирус.рф».

За весь период заразились инфекцией коронавируса 1 693 454 человек.

За сутки число скончавшихся составило 389 человек. Всего умерли 29 217 человек.

Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 1 266 931 граждан.

Динамика активных случаев за сутки - 3812.

Напомним, в Приморье выявлено 207 новых случаев коронавируса.

С нарастающим итогом число заболевших COVID составило 16 181. Отмечено, число граждан, которые смогли справиться с болезнью, увеличилось на 114 - до 12 632.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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