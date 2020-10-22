Новости Общество Происшествия
Сегодня, 17:40

В России выявлен 19 768 заболевший инфекцией COVID

В России выявлен 19 768 заболевший инфекцией COVID

Источник фото: pixabay.com

За последние сутки, по данным на 4 ноября, в России выявлен 19 768 заболевший инфекцией COVID-19, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом уточняет «Стопкоронавирус.рф».

За весь период заразились инфекцией коронавируса 1 693 454 человек. 

За сутки число скончавшихся составило 389 человек. Всего умерли 29 217 человек.

Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 1 266 931 граждан.

Динамика активных случаев за сутки - 3812.

Напомним, в Приморье выявлено 207 новых случаев коронавируса.

С нарастающим итогом число заболевших COVID составило 16 181. Отмечено, число граждан, которые смогли справиться с болезнью, увеличилось на 114 - до 12 632.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме