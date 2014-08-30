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Агрессия зашкаливала: мотоциклист напал на сотрудника Ботанического сада

Агрессия зашкаливала: мотоциклист напал на сотрудника Ботанического сада

Источник фото: botsad_vladivostok

Об инциденте, который произошел между сотрудником и мотоциклистом, рассказали специалисты Ботанического сада на своей странице в Instagram, сообщают «Вести:Приморье».

«04 ноября 2020 года в 15:45 местного времени, на сотрудника Ботанического сада-института ДВО РАН, осуществлявшего противопожарное патрулирование особо охраняемой природной территории федерального значения «Ботанический сад-институт ДВО РАН» неизвестным лицом было совершено нападение, приведшее к телесным повреждениям и временной нетрудоспособности.  По факту нападения поданы заявления в полицию, Прокуратуру города Владивостока и в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру.
Об инциденте проинформированы министр науки и высшего образования и генеральный прокурор РФ (мы - федеральное учреждение и обязаны это делать)».

Стоит отметить, злоумышленник на мотоцикле попал на фото, где отчетливо виден номер транспортного средства. Сотрудники Ботанического сада просят граждан о помощи в установлении владельца мотоцикла. Это может облегчить розыск нападавшего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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