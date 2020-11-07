Первый настоящий снегопад ударит по Приморью (карта погоды)

Синоптики уточнили время и место удара стихии по Приморскому краю,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт windy.com.

В воскресенье, 8 ноября, в центральных районах Приморья ожидается снегопад общей интенсивностью не менее 10 сантиметров твердых осадков.

По данным этого ресурса, к утру 8 ноября снежный циклон подойдет к границам Приморья со стороны Китая. Около 5 утра смешанные осадки (мокрый снег, снег) начнутся в западных районах края, к обеду снегопад хватит центральные районы Приморья. Самый сильный снег ( до 4 см за 3 часа) ожидается с 13 до 19 часов в Спасском, Яковлевском, Чугуевском районах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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