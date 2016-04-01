Рыбный рынок на Корабельной набережной: названы сроки окончания строительства

В Приморье утвержден проект планировки территории рыбного рынка. Резидент Свободного порта Владивосток компания «ФАР ЛАЙН ДВ» планирует завершить строительство объекта в 2024 году, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского края, на данный момент выполнены инженерные изыскания, подготовлен проект охранных зон объектов культурного наследия.

«Также в октябре утвержден проект планировки территорий. Завершить строительство рынка и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году», – добавили специалисты.

Компания ранее представила свой проект на заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья под руководством губернатора края Олега Кожемяко. На объекте планируется разместить помещения для хранения живой рыбы и морепродуктов, площади для рыночной торговли, аукционные площадки, кафе. Инвестиции в проект составят 2,7 миллиарда рублей.

По словам Олега Кожемяко, Правительство региона заинтересовано в успехе подобных инвестиционных проектов и готово их поддерживать.

«Мы открыты для привлечения инвестиций в Приморский край, создания благоприятных условий для ведения здесь бизнеса и комфортной среды для граждан. Рассчитываю на продуктивное взаимодействие Инвестсовета и всех заинтересованных сторон», – заявил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]