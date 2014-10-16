В полиции Приморья рассказали о способах работы мошенников

Полиция предостерегает жителей Приморья от действий телефонных мошенников, сообщают «Вести:Приморье».

В повседневной жизни нами постоянно используются сотовые телефоны. Появляются новые модели, сервисы и программы. Так, одним из наиболее распространенных способов хищения денежных средств является телефонное мошенничество. Злоумышленники присваивают денежные средства доверчивых граждан. Потерпевшие, не удостоверившись в правдивости информации, переводят деньги правонарушителям, совершают ряд операций с использованием своих банковских карт, с которых впоследствии снимаются деньги, вносят задатки на счета мошенников за товар, которого в наличии нет, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Как показывает практика, распространенные схемы мошенничества, посредством которых граждане лишаются своих сбережений, следующие:

«Обман по телефону»

Некто неизвестный по телефону сообщает жертве заведомо ложную информацию о том, что её родственник или близкий находится в отделении полиции и нуждается в денежных средствах за его освобождение.

«SMS-просьба о помощи»

Абонент получает SMS-уведомление с требованием перевести определенную сумму на указанный номер, чаще всего используется обращение «мама», «друг», «сынок». Для того, чтобы застать граждан врасплох, звонки осуществляются ночью или рано утром. При этом мошенники стараются под различными предлогами удержать потенциальных жертв «на линии», чтобы последние не смогли позвонить лицу, которому необходима помощь.

«Телефонный номер- грабитель»

На телефоне у абонента высвечивается пропущенный с неизвестного номера телефона, позвонив на который за один звонок со счета спишется денежная сумма.

«Выигрыш в лотерее»

Чаще всего это лотереи, которые якобы проводят радиостанция или же оператор сотовой связи. Злоумышленники просят абонентов приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить им коды, перевести крупную сумму на свой счет, а потом ввести специальный код.

«Простой код от оператора связи»

Потенциальному пользователю сотовой связи предлагается какая-нибудь выгодная услуга, за которую просят ввести код, который на самом деле спишет денежные средства с Вашего счета.

«Штрафные санкции и угроза отключения номера»

Как правило, в данном случае обманутыми становятся также абоненты сотовой связи. Якобы за нарушение договора с оператором Вашей мобильной связи мошенники хотят изъять денежные средства или отключить номер телефона.

«Ошибочный перевод средств»

Абонент получает на телефон сообщение, в котором злоумышленники просят вернуть деньги за ошибочный перевод средств, а потом дополнительно снимают денежную сумму по чеку.

«Услуга»

В данном случае обманутыми чаще всего становятся подростки. Мошенники предлагают услугу, которая по их словам позволяет получить доступ к SMS и звонкам другого человека. Доверчивые граждане начинают высылать денежные средства.

Сотрудники полиции рекомендуют: в случаях поступления на ваш телефон звонков с сообщением о том, что по вине Вашего родственника, знакомого потерпевшего произошел несчастный случай, необходимо повесить трубку и перезвонить лицу, которое якобы попало в беду.

При получении смс с информацией о блокировке карты, нужно позвонить по телефонным номерам, указанным на банковской карте или на официальном сайте банка для получения разъяснений, а не по тому номеру, который указан в сообщении.

Ни в коем случае нельзя сообщать звонившим реквизиты банковских карт, например пин-код, по телефону или смс-сообщением.

Полицейские напоминают: сотрудники банка никогда не запрашивают пароли и коды смс подтверждений по телефону – никогда никому их не сообщайте! Внимательно относитесь к смс и e-mail сообщениям от имени банка, в которых содержится информация о блокировке вашей карты, никогда не перезванивайте по номерам, указанным в этих сообщениях, всю дополнительную информацию узнавайте у официальных представителей банка по телефонам, указанным на карте.

Никогда не переходите на сайт банка онлайн по ссылкам с незнакомых сайтов и социальных сетей. При покупках в Интернете пользуйтесь проверенными сервисами оплаты.

Полиция обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность, незамедлительно сообщать о совершенных либо готовящихся преступлениях в органы внутренних дел. Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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