Месиво из вагонов: ЧП изменило расписание поездов

8 ноября в 17:01 (мск) восстановлено движение поездов на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняется на сайте РЖД.

В пресс-службе ведомства уточнили, в результате схода более чем на 5 часов был задержан поезд №1 Владивосток – Москва, всем пассажирам поезда предоставлено питание.

Сейчас поезда следуют своим маршрутом, железнодорожники принимают все меры для ввода задержанных пассажирских поездов в график.

Также отмечается, на 3,5 часа – №118 Москва – Новокузнецк, на 3 часа – №128 Адлер – Красноярск, на 1 час 30 минут – №38 Москва – Томск и №62 Москва – Владивосток. Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и вынужденную задержку. Пассажирам также предоставили питание.

Напомним, 8 ноября в 11:58 (мск) на станции Татарская произошел сход тепловоза и 30 вагонов грузового поезда, в том числе 7 цистерн. В результате схода произошла течь дизельного топлива, розлив топлива оперативно локализован, угрозы населению и экологии нет.

На месте работает комиссия Западно-Сибирской железной дороги. В ликвидации последствий участвуют 4 восстановительных поезда со станций Татарская, Омск, Барабинск, Инская, около 20 единиц специальной техники и 300 железнодорожников. Причины схода выясняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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