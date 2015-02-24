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Вчера, 17:57

Путин реорганизовал правительство России

Путин реорганизовал правительство России

Источник фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин увеличил количество вице-премьеров с девяти до десяти. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, у главы правительства будет десять заместителей, включая одного первого. Особенно выделяется роль вице-премьера-полпреда президента РФ в ДФО.

"Установить, что председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ, заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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