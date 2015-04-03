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«Закон и порядок»: в 2020 году прокуратурой выявлено 2364 нарушений законодательства о противодействии коррупции

«Закон и порядок»: в 2020 году прокуратурой выявлено 2364 нарушений законодательства о противодействии коррупции

Основным направлением надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в текущем году является обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указанном Президента Российской Федерации, мероприятий, предусмотренных государственной программой «Безопасный край» на 2020 - 2027 годы» и программой противодействия коррупции в Приморском крае на 2018-2020 годы, утвержденных постановлениями Администрации края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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