Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Алексей Чекунков

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Министре Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики», сообщают «Вести:Приморье».

Документ опубликован на сайте Кремля. Ранее депутаты Государственной Думы поддержали назначение Алексея Чекункова на должность главы Минвостокразвития России.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Чекункова Алексея Олеговича Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

Чекунков Алексей Олегович

Родился 3 октября 1980 года в городе Минске.

Окончил факультет Международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России (МГИМО).

В 2001 – 2011 годах работал на руководящих должностях в секторе прямых инвестиций в России. Управлял крупными проектами международных и российских финансовых организаций, в том числе на территории Дальнего Востока – в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.

В 2011 - 2013 годах участвовал в создании, занимал должность директора, члена Правления и члена инвестиционного комитета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-китайского инвестиционного фонда совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC).

2014 - 2020 - генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (Группа ВЭБ.РФ).

В 2015-2019 входил в Набсовет ПАО «Алроса».

Член Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Государственной комиссии по развитию Арктики. Входит в Совет директоров ПАО «РусГидро».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]