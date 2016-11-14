ТВК "Калина молл" вручили "золотой кирпич"

Владивосток вошёл в историю ежегодной самой престижной международной профессиональной премии в области коммерческой недвижимости. Торговый центр "Калина Молл" стал первым и единственным объектом в Дальневосточном федеральном округе, удостоенном такой высокой награды профессионального сообщества.

По правилам организации этой премии вручается всего один раз и её в этой отрасли сравнивают с Оскаром. Экспертное жюри рассматривает заявки на премию в течение двух месяцев. Премия была учреждена в 2003 году и стала наиболее важным и престижным событием в этой сфере.

Конкуренцию владивостокскому "Калине Молл" составляли номинанты крупнейшие объекты ДФО. Но итоги конкурса оставили их далеко позади Владивостока. Официальным призом премии является Золотой Кирпич, который символизирует первый вклад в основание здания. Он повторяет размеры и очертания кирпича, который используется в строительстве. Сделан из латуни, он является авторской работой и сделан специально для победителя премии

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]