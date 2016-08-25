Instagram меняет интерфейс

Социальная сеть Instagram впервые за два года вносит значительные изменения в приложение. Будет добавлена функция коротких видео, как в другом популярном приложении TikTok, сообщают «Вести:Приморье».

«Сегодня компания объявила, что добавляет вкладки Reels и Shop на главный экран», — сообщает журнал The Verge. Вкладка Reels — это видеоредактор, с помощью которого можно снимать 15-секундные видео. На вкладке Shop будут отображаться персональные рекомендации, подборки редакторов, видеоролики для покупок и коллекции новых продуктов.

Планируется, изменится и дизайн приложения. Вкладка «Нравится» (сердечко) и «Создать» (плюсик) уйдут в правый верхний угол, и будут располагаться рядом с окошком Direct, где пользователи обмениваются личными сообщениями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]