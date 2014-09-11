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Умер актёр Армен Джигарханян

Умер актёр Армен Джигарханян

Источник фото: culture.ru

Актёр и театральный режиссёр Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет РИА Новости.

8 июня сообщалось, что Джигарханян госпитализирован в одну из московских клиник.  Позднее его выписали из больницы, поясняет RT.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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