Умер актёр Армен Джигарханян

Актёр и театральный режиссёр Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет РИА Новости.

8 июня сообщалось, что Джигарханян госпитализирован в одну из московских клиник. Позднее его выписали из больницы, поясняет RT.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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