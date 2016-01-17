Врач назвал признаки тяжелого течения COVID

Пандемия коронавируса, из-за которой многие страны были вынуждены ввести строгие карантинные меры, таит скрытую угрозу. Об этом в интервью «КП» рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, академик РАН Марина Шестакова, сообщают «Вести:Приморье».

По ее словам, ограничения и самоизоляция вызвали снижение физической активности, что ведет к развитию ожирения. Эксперт сослалась на исследование итальянских ученых, которые пришли к выводу, что за время пандемии число людей, перешедших из группы с нормальной и избыточной массой тела в группу с ожирением, выросло в 3 раза. «Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение, – это все прямой путь к диабету второго типа», — предупредила врач.

При этом диабет и ожирение — болезни, которые серьезно повышают риск тяжелого течения COVID-19 и летального исхода. «Вирус благодаря глюкозе, можно сказать, живет и процветает, и активно проникает в клетки. Поэтому диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, это опасное заболевание [при заражении коронавирусом]», — объяснила Шестакова.

Ранее врач-инфекционист Валерий Бесносенко назвал сахарный диабет, лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания самыми опасными факторами при заражении коронавирусом.

В Приморском крае за минувшие сутки выявлено еще 211 заболевших коронавирусом. С нарастающим итогом количество заболевших составило 18504 человека. Выписано из ковидных госпиталей еще 115 пациента, всего успешно справились с болезнью 13 806 человек.

Отметим, время работы предприятий общественного питания ограничат до 23:00, чтобы предотвратить случаи нарушения «социальной дистанции». Соответствующее предложение озвучено на заседании регионального оперштаба.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо продолжать работу по стабилизации эпидемиологической обстановки, в том числе постоянный мониторинг за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей и общественном транспорте. По итогам рейдов административных комиссий только за последние дни были крупно оштрафованы несколько баров и ночных клубов, которые нарушили запрет на работу в ночное время.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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