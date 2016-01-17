Новости Общество Происшествия
Сегодня, 13:34

Врач назвал признаки тяжелого течения COVID

Врач назвал признаки тяжелого течения COVID

Источник фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса, из-за которой многие страны были вынуждены ввести строгие карантинные меры, таит скрытую угрозу. Об этом в интервью «КП» рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, академик РАН Марина Шестакова, сообщают «Вести:Приморье».

По ее словам, ограничения и самоизоляция вызвали снижение физической активности, что ведет к развитию ожирения. Эксперт сослалась на исследование итальянских ученых, которые пришли к выводу, что за время пандемии число людей, перешедших из группы с нормальной и избыточной массой тела в группу с ожирением, выросло в 3 раза. «Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение, – это все прямой путь к диабету второго типа», — предупредила врач.

При этом диабет и ожирение — болезни, которые серьезно повышают риск тяжелого течения COVID-19 и летального исхода. «Вирус благодаря глюкозе, можно сказать, живет и процветает, и активно проникает в клетки. Поэтому диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, это опасное заболевание [при заражении коронавирусом]», — объяснила Шестакова.

Ранее врач-инфекционист Валерий Бесносенко назвал сахарный диабет, лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания самыми опасными факторами при заражении коронавирусом.

В Приморском крае за минувшие сутки выявлено еще 211 заболевших коронавирусом. С нарастающим итогом количество заболевших составило 18504 человека. Выписано из ковидных госпиталей еще 115 пациента, всего успешно справились с болезнью 13 806 человек.

Отметим, время работы предприятий общественного питания ограничат до 23:00, чтобы предотвратить случаи нарушения «социальной дистанции». Соответствующее предложение озвучено на заседании регионального оперштаба. 

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо продолжать работу по стабилизации эпидемиологической обстановки, в том числе постоянный мониторинг за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей и общественном транспорте. По итогам рейдов административных комиссий только за последние дни были крупно оштрафованы несколько баров и ночных клубов, которые нарушили запрет на работу в ночное время.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме