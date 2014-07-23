Операторов связи обяжут блокировать телефонных мошенников

Минцифры РФ разработало законопроект, которым предлагается обязать операторов связи устанавливать системы для противодействия телефонному мошенничеству (фроду). Абоненты смогут пожаловаться на мошенничество и спам, а номера, с которых поступали соответствующие звонки, будут заблокированы после предварительной проверки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа, сообщают «Вести:Приморье».

По данным издания, под фродом на сетях связи предлагается понимать трафик, при котором абонента вызывают через подменный номер, получив несанкционированный доступ к операторскому оборудованию или специальным техническим средствам и софту. Это в свою очередь приводит к нарушению безопасности сети и прав третьих лиц, отмечает издание. В качестве телефонного спама предлагается рассматривать сообщения или вызовы, целью которых является распространение рекламы без согласия абонента.

Инициативу Минцифры планируется обсудить на совещании межведомственной рабочей группы с участием представителей этого министерства, а также МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, крупных кредитных организаций и операторов связи, сообщает газета со ссылкой на материалы к совещанию. В Минцифре "Известиям" подтвердили, что проект обсудят на этой неделе.

Крупные операторы сотовой связи отметили, что изучают все предложения в рамках рабочей группы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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