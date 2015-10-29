Два грузовика «сцепились» на дороге Владивостока

На улице Героев Тихоокеанцев произошло ДТП с участием сразу двух грузовиков, сообщают «Вести:Приморье».

Судя по видео, можно предположить, что более крупный автомобиль Isizu Elf, сдавая задним ходом, наехал на другой автомобиль. Тот, в свою очередь, заехал на тротуар и накренился.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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