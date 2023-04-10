Синоптики представили пугающий прогноз на лето 2023 года

Жителей России ждет самое необыкновенное лето в этом столетии, передает News24-online.ru. Аномальная жара накроет в июне Европейскую территорию страны, а также Сибирь, Урал и Дальний Восток. Термометры могут показывать 40 градусов выше нуля.

Обычно июль с точки зрения погоды становится продолжением июня, но в 2023 году такого не будет. В Москве, Московской области и в соседних со столицей регионах прогнозируется +21...+23 градуса, обильные и продолжительные дожди, шквалистый ветер. В августе на всю территорию России опять вернется жара.

Резкое изменение направления воздушных масс в конце августа спровоцирует образование зон холодного и горячего воздуха.

К серьезным природным катаклизмам синоптики призывают быть готовыми жителей почти всех регионов страны, но прежде всего Москвы, Санкт-Петербурга, Кубани, Крыма, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]