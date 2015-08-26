Кафе и рестораны Владивостока готовятся принимать гостей ВЭФ

Предварительный перечень организаций общественного питания, рекомендуемых в этом году для посещения участниками и гостями Восточного экономического форума, рассмотрели в администрации Владивостока. Здесь прошло совещание с представителями Росконгресса, Роспотребнадзора и специалистами мэрии. Провела встречу первый заместитель главы администрации города Ольга Козерацкая.

«Ожидается, что участниками и гостями форума станут несколько тысяч человек, – подчеркнула Ольга Козерацкая. – И наша задача – организовать процесс их питания на самом высоком уровне. Качество продуктов, сервис, вопросы безопасности – всё это наши рестораны и кафе должны продумать до мельчайших подробностей».

По словам начальника управления экономического развития администрации города Александра Вициенко, первоначально в список, который может быть рекомендован гостям ВЭФ, вошло 75 точек питания.

«Все они прошли предварительную проверку специалистов мэрии и Роспотребнадзора, и список уменьшился, – рассказал он. – Это произошло по разным причинам. Где-то не захотели прислушаться к нашим замечаниям, где-то в дни форума пройдут ремонтные работы, а где-то недостаточное количество посадочных мест. Учли мы и негативную информацию в СМИ».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день в перечне 29 наименований кафе и ресторанов. По 22 из них все проверочные мероприятия уже завершены, по семи еще продолжаются. Окончательный список должен быть готов до 31 августа. Уже после этого он будет загружен в мобильное приложение ВЭФ-2019 и рекомендован гостям и участникам форума.

«Список, безусловно, будет интересен и жителям города, - отметила Ольга Козерацкая. – Присутствие в перечне – это показатель того, что ресторан или кафе работает на высоком уровне».

В период подготовки к ВЭФ-2019 во Владивостоке также проверяют качество питания в гостиницах и организуют специальную парковку для неаккредитованных водителей на острове Русский.

Напомним, Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Одним из самых ярких его проектов вновь станет «Улица Дальнего Востока», где все регионы Дальневосточного федерального округа представят в специальных павильонах на Университетской набережной свои достижения. Планируется, что 7 сентября выставку смогут посетить организованные группы ветеранов, школьников, студентов, люди с ограниченными возможностями здоровья. 8 сентября вход на «Улицу Дальнего Востока» будет свободным для всех желающих. К форуму готовится большая культурная и спортивная программа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]