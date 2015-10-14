Любовные утехи парочки сводят с ума соседей многоэтажки во Владивостоке

Во Владивостоке жители дома № 28 по улице Надибаидзе не дают спокойно спать соседям. История громких любовных утех по ночам выплеснулась через соцсети в публичное пространство.

Соседи через соцсети решили обратиться к молодым и горячим с просьбой обратить внимание на свое «ночное» поведение. Объясняя это тем, что громкие звуки каждую ночь очень мешают.

Многие в комментариях паблика отнеслись к данному посту с юмором и пониманием, говоря, что сами были молодыми. Другие искренне посочувствовали автору.

«Ребят, все кто пишет про зависть, блин, ну взрослые же люди. Я вот, например, с утра на работу, дети в школу, в садик. И если не спать полночи от ора, это как бы не очень. Можно ведь график и на выходных продумать», ««Смех смехом, но у меня тоже было подобное с соседями. Приходилось перестановку делать и детскую кровать к другой стенке переставлять», «Не нравится слушать – пойди и постучись!», «Флешмоб устройте всем подъездом», «Всю ночь?! А как их найдёте – можно мне номерок парня?», «Сейчас маткапитал дают за первого ребёнка, вот и стараются как могут».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]