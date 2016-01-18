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«Радио России: Приморье»: Обсуждаем детали поступления в высшие учебные заведения

«Радио России: Приморье»: Обсуждаем детали поступления в высшие учебные заведения

Фото: pixabay.com

Гостями утреннего эфира "Радио России. Приморье" на этот раз стали заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ, заместитель председателя приемной комиссии Василий Иванов и директор школы педагогики ДВФУ Оксана Мартыненко. Вместе с гостями ведущая Татьяна Гладун обсудила подготовку в школьников края и их родителей к ЕГЭ, поступление в вузы и некоторые тонкости этих образовательных процессов. Гости поделились своим мнением на этот счет, рассказали о статистике поступлений и дали советы потенциальным студентам и абитуриентам.

Подробнее в аудиоверсии.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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