"Радио России. Приморье": Как живут исторические объекты Владивостока?
Интервью с председателем приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края - Алексеем Михайловичем Буяковым. В интервью гость рассказал про краеведение, исторические объекты, имеющие знаковый характер для Владивостока, в частности, про военные батареи города, про экскурсии и многое другое, о чем можно узнать, послушав аудиоверсию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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