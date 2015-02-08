"Радио России. Приморье": Как живут исторические объекты Владивостока?

Интервью с председателем приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края - Алексеем Михайловичем Буяковым. В интервью гость рассказал про краеведение, исторические объекты, имеющие знаковый характер для Владивостока, в частности, про военные батареи города, про экскурсии и многое другое, о чем можно узнать, послушав аудиоверсию.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]