"Основа психического здоровья — это фундамент, заложенный в детстве" - интервью с главврачом детской краевой психбольницы

В предверрии Дня психического здоровья в радиостудии ГТРК "Владивосток" побывала главный врач краевой детской клинической психиатрической больницы - Горохова Анастасия Витальевна. В интервью поговорили, в том числе, о детской психике, о факторах риска психического здоровья и том, как во Владивостоке идет работа в этом направлении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]