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Вчера, 15:21
 

Учимся контролировать расходы на капитальный ремонт дома

"Слово прокурору": интервью с прокурором отдела по надзору за исполнением закона в сфере экономики и экологии прокуратуры Приморского края Владимиром Витько.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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