Учимся контролировать расходы на капитальный ремонт дома

Радиопрограмма "Слово прокурору"

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Программа о работе органов прокуратуры Приморского края.

Ведущий программы Сергей Нелюбин.

Программа выходит 4-5 раз в месяц по четвергам в 7:40 в эфире "Радио России: Приморье".