Презентация нового альбома группы "Республика Марс" - в программе "Ледокол"

The Republic of Mars - "The Beast from the East (feat. Rob Lundgren)" в программе "Ледокол".

В 132-ом выпуске программы «Ледокол» - презентация нового альбома группы «Республика Марс». В привычном понимании — это сборник лучших песен. А выбирать, благо, было из чего. У группы — десятки релизов, включая полноформатные альбомы и синглы. При этом - "The Beast From the East" – абсолютно уникальная и самостоятельная единица в дискографии коллектива. Обо особенностях участник группы расскажет лично.

