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Презентация нового альбома группы "Республика Марс" - в программе "Ледокол"

Презентация нового альбома группы "Республика Марс" - в программе "Ледокол"

The Republic of Mars - "The Beast from the East (feat. Rob Lundgren)" в программе "Ледокол".

В 132-ом выпуске программы «Ледокол» - презентация нового альбома группы «Республика Марс». В привычном понимании — это сборник лучших песен. А выбирать, благо, было из чего. У группы — десятки релизов, включая полноформатные альбомы и синглы. При этом - "The Beast From the East" – абсолютно уникальная и самостоятельная единица в дискографии коллектива. Обо особенностях участник группы расскажет лично.

https://vk.com/respublicamars

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://vk.com/radioledokol
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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