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Новый городской романс от Артёма Селиванова в программе «Ледокол»

Новый городской романс от Артёма Селиванова в программе «Ледокол»

136-й рейс «Ледокола» - выпуск обратной связи. Артём Селиванов посредством корреспонденции с берега Владивостока уведомил экипаж судна о желании представить свои песни: «Я автор-исполнитель, есть записанный в студии акустический альбом», - конец цитаты. Городской романс, крик о любви под шестиструнный аккомпанемент — в нейтральных водах. Слушаем.

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. Нина Игнатьева от 10.09.2020 12:56
    Я советую всем проходить дополнительное обучение тут https://astobr.com/ , проходила по совету подруги и мне очень понравилось

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