Сегодня, 12:01
Новый городской романс от Артёма Селиванова в программе «Ледокол»
136-й рейс «Ледокола» - выпуск обратной связи. Артём Селиванов посредством корреспонденции с берега Владивостока уведомил экипаж судна о желании представить свои песни: «Я автор-исполнитель, есть записанный в студии акустический альбом», - конец цитаты. Городской романс, крик о любви под шестиструнный аккомпанемент — в нейтральных водах. Слушаем.
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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