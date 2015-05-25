Особенности психического развития детей - обсуждаем в эфире "Радио России. Приморье"

Во вторник, 22 сентября, в 13.10 в эфире "Радио России. Приморье" - интервью с главным врачом краевой детской психиатрической больницы Анастасией Гороховой. По итогам визита губернатора в медучреждение стало известно, что организацию ждёт масштабный ремонт. Что конкретно изменится? Обсудим ожидаемый от этого эффект. Также поговорим о характерных для нашего времени проблемах, которые встречаются у детей. Эксперт расскажет об особом отношении к детям с особенностями развития. Ведущий - Егор Коваленко.

Итак, начало в 13 часов 10 минут 22 сентября. Частота во Владивостоке 102,1 fm.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]