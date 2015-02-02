Сегодня, 12:10
«Радио России» пришло в отдаленное село Приморья Веселый Яр
Приморский филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) информирует о начале вещания радиоканала «Радио России» в с. Веселый Яр Ольгинского района.
Трансляция радиоканала ведется на частоте 102.9 МГц, общая мощность – 30 Вт, охват - более 1200 жителей.
Радиоканалы транслируются с местными врезками - передачами ГТРК «Владивосток» («Приморское радио»).
Вещание ведется в диапазоне FM, для приема необходим соответствующий радиоприемник.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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