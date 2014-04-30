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"Следственный изолятор — учреждение уникальное". Интервью с начальником СИЗО

"Следственный изолятор — учреждение уникальное". Интервью с начальником СИЗО

31 октября в России свой профессиональный праздник отметили работники СИЗО и тюрем. В этот день поздравления принимают люди, благодаря которым граждане действительно могут спать спокойно, ведь именно эти люди и следят за подследственными, подозреваемыми и осуждёнными, которые находятся в изоляции от общества.

Об особенностях службы и сотрудниках следственных изоляторов рассказывает начальник СИЗО-4 города Спасск-Дальний полковник внутренней службы Синькинеев Иван Анатольевич.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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