Участники XV фестиваля телевизионных фильмов и морской документалистики "Человек и море - 2019" (обновляется)

«Homing/Инстинкт возвращения». Документальный фильм. Студия Творческое объединение Сахалинских кинематографистов, Южно-Сахалинск. 2018 г.. Автор - Александр Зарчиков.

«От буксира до «Адмирала». Документальный фильм. Студия AB Media (Эстония), Таллин. 2018 г. Автор - Олег Беседин «Арктика.

"Арктика. Рискованная экспедиция". Документальный фильм. ООО «Док-Фильм», Москва. 2018 г. Автор — Фёдор Калугин

«Земля людей». Документальный фильм. «Киностудия им. М. Горького», Москва. 2018 г. Автор — Дмитрий Семибратов

«Книга моря». Документальный фильм. «Высокие широты», Анадырь. 2018 г. Автор — Алексей Вахрушев

«Выходим в море». Телевизионный фильм. Всероссийский детский центр «Океан». Владивосток. 2019 г. Автор — Антон Кучерин

«Пятнадцатилетний капитан». Телевизионный фильм. Некоммерческое партнёрство «Проект «Штандарт», Санкт-Петербург. 2018. Автор — Диана Фетисова

Дальневосточная регата парусников - 2018. Телевизионная зарисовка. Кирилл Скорняков (Морской государственный университет им. Невелського), Владивосток. 2018. Автор - Кирилл Скорняков

«Возвращение в страну поморов». Документальный фильм. ООО "ГРИГ-ФИЛЬМ", Москва. 2018 г. Авторы - Вера Макеева, Карина Виленкина, Григорий Илугдин

«Арктика. Антарктика. Остановка по требованию».Документальный фильм. ООО «Контраст», Москва. 2017 г. Автор — Максим Кузнецов

«Ожидание». Документальный фильм. Институт кино и телевидения, Москва. 2019 г. Автор — Анастасия Новикова

«Человек с Луны». Документальный фильм. Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо — Маклая, Санкт-Петербург. 2018 г., Автор — Николай Миклухо-Маклай

«За гранью света». Документальный фильм. Алексей Кондратюк, Владивосток, 2019 г. Автор — Алексей Кондратюк

«Несейка. Младшая дочь». Документальный фильм. ООО «Продюсерский центр «Молодежные инициативы», Москва, 2018. Автор — Владимир Марин

«Я рисую море». Телевизионная музыкальная зарисовка. Наталья Бекина, Владивосток. 2019 г. Автор — Наталья Бекина

«Подводный роман. Остров». Документальный фильм. Телеканал 78, Санкт-Петербург, 2018 г. Автор — Роман Кирюхин

«Легенда Арктики». Документальный фильм. Государственное Автономное Учреждение Национальная Телекомпания «Осетия-Ирыстон», Владикавказ. 2018 г. Автор - Алексей Смагин, Мадина Кочиева

«Антарктида». Телевизионный фильм. Paganel Studio OU (Эстония), Таллин. 2018 г. Автор — Андрей и Ольга Андреевы

«Ниже нуля». Документальный фильм. Алексей Кондратюк, Владивосток, 2019 г. Автор — Алексей Кондратюк

«Путь сквозь туман» Телевизионный репортаж. ГТРК «Дальневосточная», Хабаровск. 2019 г. Автор — Людмила Смирнова, Максим Назаров

«Мыс Горн. На яхте с детьми». Телевизионный фильм. Travely-Family. 2019 Автор — семья Клочковых

«Как уйти в кругосветное плавание». Телевизионный фильм. Travely-Family. 2019 Автор — семья Клочковых

«Экспедиции к островам-призракам Тихого океана». Телевизионный фильм, 8 серий. Travely-Family. 2019 Автор — семья Клочковых

«Надежда». Анимационный фильм. Татьяна Чурзина. Волгоградская область, г. Волжский. 2019. Автор — Татьяна Чурзина

«Виль». Документальный фильм. Alexandra Khitruk Films. Крым,Ялта. 2019. Автор — Александра Хитрук

«Страж леса». Документальный фильм. Ереванский институт театра и кино (Армения), Ереван. 2019. Автор — Нвер Оганнесян

«Китобои». Телевизионный репортаж. ГТРК «Владивосток», Владивосток. 2019. Автор — Максим Каленник

«Чемпионат Владивостока по подводной охоте». Телевизионный репортаж. ГТРК «Владивосток», Владивосток. 2018. Автор — Сергей Землянский

«Моряк-Рыболов». Телевизионный репортаж. ГТРК «Владивосток», Владивосток. 2018. Автор — Сергей Землянский, Максим Малыгин

«Роман с тюленем».Телевизионный фильм. ГТРК «Владивосток», Владивосток. 2019. Автор — Максим Каленник

«Острова». Телевизионный фильм. ГТРК «Владивосток» совместно с Дальневосточным бюро «Вести», Владивосток. 2019. Автор — Полина Неверова, Ксения Колчина

«Паруса мечты». Телевизионный фильм. ГТРК «Владивосток», Владивосток. 2019. Автор — Полина Неверова.

"В поисках Арктической невидимки". Телевизионный фильм. ГТРК "Мурман", Мурманск. 2019. Автор - Сергей Аскеров, Алексей Набокин, Андрей Зайцев

"Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева". Документальный фильм. Кинокомпания "Игра",Екатеринбург. 2018. Автор - Иван Головнев

"Золотое дно" губернатора Фёдора Соймонова". Документальный фильм.ГТРК "Регион-Тюмень", Тюмень. 2019. Автор - Анатолий Омельчук,Людмила Борисова и др.

"Планета Океан. Научно-исследовательское судно "Витязь". Телевизонная программа. ГТРК "Калининград", Калининград. 2019. Автор - Роман Гаранчук

"Борт Тюрикова".Возвращение". Специальный телевизионный репортаж. Телеканал "Северный город", Норильск. 2019. Автор - Егор Тулуновский

"Морская. Северокорейское нашествие". Телевизионная программа. Общественное телевидение Приморья, Владивосток. 2018. Автор - Владимир Ощенко, Виктория Макарова

"Морская. Найти знакомого кита". Телевизионная программа. Общественное телевидение Приморья, Владивосток. 2018. Автор - Владимир Ощенко, Виктория Макарова

"Жёсткая сцепка". Документальный фильм. Красноярская киностудия, Красноярск. 2018. Автор - Михаил Тарковский,Александр Калашников

"Lake Baikal threatened by tourism". Телевизионный репортаж. NHK,Япония (бюро во Владивостоке), 2019 г. Автор - Цукагоси Сэити, Станислав Бабко, Алкесей Григорьев

"Погружение в историю". Документальный фильм. Дмитрий Рудась, Владивосток. 2019 г. Автор - Дмитрий Рудась

"Письма с севера". Документальный фильм. Санкт-Петербургская благотворительная организация ветеранов ВМФ, Общество памяти атомной подводной лодки "Комсомолец". Санкт-Петербург, 2018 г. Автор - Роза Маркова,Антон Сухарев,Ярослав Кузин

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]